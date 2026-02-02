Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme in un weekend segreto. Le indiscrezioni parlano di una frequentazione riservata, lontana dai paparazzi, ma non casuale. Le voci sul loro rapporto circolano da settimane e ora sembra che ci siano prove di un legame più serio. I due sono stati avvistati in compagnia, senza fare troppo clamore, alimentando il gossip tra i fan.

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa britannica e americana, tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sarebbe in corso una frequentazione riservata, lontana dai riflettori ma tutt’altro che casuale. I due avrebbero trascorso insieme un weekend nel Regno Unito, alimentando le voci su una relazione che, almeno per ora, resta ufficiosa ma sempre più osservata. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, la fondatrice di Skims avrebbe lasciato Los Angeles sabato pomeriggio a bordo del suo jet privato per raggiungere Hamilton nelle Cotswolds, dove la coppia avrebbe soggiornato all’Estelle Manor, esclusivo hotel di lusso immerso nella campagna inglese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton: il weekend segreto che riaccende il gossip internazionale

Approfondimenti su Kim Kardashian Lewis Hamilton

La notizia sta facendo il giro del mondo: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero fidanzati.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme in un weekend top secret nell’Oxfordshire.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kim Kardashian Lewis Hamilton

Argomenti discussi: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia, il weekend romantico da 140mila euro; Kim Kardashian e Lewis Hamilton si frequentano mentre trascorrono del tempo in un lodge di lusso; Kim Kardashian avrebbe trascorso un weekend romantico con Lewis Hamilton?; Kim Kardashian si sta godendo una storia d’amore segreta con Lewis Hamilton mentre la star americana arriva per un weekend romantico nelle Cotswolds con l’asso della F1.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l ...Massaggio di coppia, bodyguard e arrivo separato per il pilota Ferrari e l'imprenditrice: l'indiscrezione rivelata da The Sun ... ilfattoquotidiano.it

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme: il weekend segreto di coppia da 140mila euroLewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero ufficialmente una coppia. A riportarlo sono i media inglesi, secondo cui i due avrebbero sancito l’unione con un weekend blindato nell’Oxfordshire, costato ... fanpage.it

Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia 140 mila euro per un weekend romantico (e lei arriva con 8 valigie) x.com

Cosa c’è tra #LewisHamilton e #KimKardashian. Sebbene abbiano provato di mantenerla segreta finora, sembrerebbe chi sia una storia tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian. A rivelarlo il settimanale #chi secondo il quale l’imprenditrice sarebbe volata da Lo facebook