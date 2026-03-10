Quella volta che Al Bano venne rapito in Iran | Mi sequestrarono per un mese in hotel stava iniziando il trionfo dei pasdaran

Più di cinquant’anni fa, alcuni italiani si trovarono bloccati a Teheran senza poter tornare in Italia. Tra loro c’era anche Al Bano, che venne sequestrato in Iran e tenuto in un hotel per circa un mese. L’episodio avvenne mentre i pasdaran stavano consolidando il loro potere, in un momento di tensione politica e di instabilità nella capitale iraniana.

Più di mezzo secolo fa, c’erano altri italiani bloccati a Teheran che non riuscivano a far rientro a casa. In quel caso, la colpa non era della guerra in Medio Oriente e l’episodio passò perlopiù inosservato. Il protagonista? Niente meno che Al Bano, che si trovava nella capitale iraniana insieme alla moglie. «Ho cantato in Iran tre volte: la prima a giugno del 1969, portai anche Romina. C’erano 50mila persone ad aspettarmi all’ aeroporto di Teheran, la polizia ci venne a prendere sotto l’aereo e ci portò direttamente in hotel», racconta il cantautore pugliese a Un giorno da pecora, su Rai Radio Uno. Tutte le tappe di Al Bano in Iran. Il racconto di Al Bano continua così: « Nel tragitto, la follia: macchine che ci seguivano, suonavano il clacson e cantavano a squarciagola le mie canzoni. 🔗 Leggi su Open.online

Il celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha recentemente condiviso un capitolo oscuro e poco noto della sua biografia personale e...

