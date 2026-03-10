Al Bano | Sono stato sequestrato in Iran chiuso in hotel Il racconto shock

Durante un intervento radiofonico, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di essere stato sequestrato in Iran e tenuto in un hotel, raccontando un episodio poco noto della sua vita. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione, senza che siano stati forniti dettagli su motivazioni o conseguenze di quell’esperienza. La narrazione ha generato curiosità tra gli ascoltatori, aprendo uno squarcio su un episodio inedito della sua carriera.

Il celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha recentemente condiviso un capitolo oscuro e poco noto della sua biografia personale e professionale durante un intervento radiofonico nel programma Un giorno da pecora. Il racconto, emerso nel contesto delle attuali tensioni internazionali che vedono l’ Iran al centro del dibattito geopolitico, getta una luce inedita sulla sicurezza degli artisti italiani all’estero durante i periodi di transizione politica. Al Bano ha infatti dichiarato senza mezzi termini di essere stato il primo italiano sequestrato a Teheran, ricostruendo una vicenda che risale agli anni settanta e che mescola incomprensioni contrattuali a un clima di crescente ostilità religiosa e politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

