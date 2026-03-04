Fusco | Diego Ronaldo e quella volta che Spalletti venne con noi in disco Scafatese imbattibile? La porto in C

Il direttore sportivo di una squadra campana ha commentato recentemente alcune esperienze con giocatori come Diego e Ronaldo, e ha ricordato un'occasione in cui l'allenatore è stato in discoteca con il gruppo. Ha anche affermato che la squadra, unica in tutta la stagione tra Serie A e D a non aver subito sconfitte, riceve molta attenzione, ma preferisce mantenere i piedi per terra senza concentrarsi troppo sui record.

L'unica squadra ancora imbattuta in Italia fino al 2011 giocava in Terza Categoria. La Scafatese difende un incredibile primato: il club campano non ha mai perso una partita in questa stagione. Dalla Serie A alla D, nessun altro ci è riuscito. Nel girone G, i gialloblù hanno conquistato 20 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte. Per successi ottenuti hanno fatto meglio di Inter, Milan, Napoli. La squadra allenata da Giovanni Ferraro è prima in classifica con 66 punti, addirittura +17 sul Trastevere secondo. È vicinissima al ritorno tra i professionisti dopo 16 anni. Il direttore sportivo è Pietro Fusco, ex dirigente dello Spezia. Dopo l'avventura in Liguria è tornato in Campania per costruire un progetto vincente insieme al presidente Felice Romano.