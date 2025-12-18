Roma programma Stronger Together | Mile Svilar in visita a Primavalle

Roma si conferma come città solidale e impegnata nel sociale, anche durante il periodo natalizio. Nel quadro del programma “Stronger Together”, Mile Svilar ha recentemente visitato Primavalle, portando attenzione e calore alle comunità locali. Un gesto che sottolinea l’importanza dello sport e dell’impegno sociale, contribuendo a rafforzare i legami tra cittadini e istituzioni in un momento di grande significato.

© Sololaroma.it - Roma, programma “Stronger Together”: Mile Svilar in visita a Primavalle La Roma resta sempre molto attiva anche per quanto riguarda le iniziative sociali e, in questo periodo natalizio, ha preso parte all’iniziativa del programma Stronger Together. Il portiere giallorosso Mile Svilar, insieme ad alcuni ragazzi del settore giovanile, si sono recati nel quartiere di Primavalle per una giornata all’insegna della solidarietà. Il comunicato della Roma. Questo un estratto del comunicato del club giallorosso: “La grande famiglia giallorossa, rappresentata da Mile Svilar e da alcuni ragazzi del settore giovanile, ha scelto anche quest’anno di festeggiare il Natale con il programma “Stronger Together” in una delle periferie romane, portando momenti di serenità, generi di conforto e supporto sanitario ai cittadini altamente vulnerabili dell’Opera Don Calabria, nel quartiere di Primavalle. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: San Svilar, primo in Europa per percentuale di parate: la Roma vola con Mile Leggi anche: Mile Svilar sta facendo la differenza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stronger Together: l'AS Roma a Primavalle con Mile Svilar per una giornata di sport, salute e solidarietà - La grande famiglia giallorossa, rappresentata da Mile Svilar e da alcuni ragazzi del settore giovanile, ha scelto anche quest’anno di festeggiare il ... asroma.com

La Roma al fianco dei più deboli: Svilar in visita all’Opera Don Calabria in occasione del Natale - Torna anche quest’anno in occasione del Natale il programma “Stronger Together” promosso dalla Roma insieme ad alcuni dei suoi partner allo scopo di aiutare concretamente i cittadini vulnerabili delle ... msn.com

Natale in periferia: la Roma e Svilar visitano una struttura benefica di Primavalle - Questa struttura, nata per accogliere gratuitamente ragazzi fragili, si è ampliata nel corso degli anni ed attualmente assiste venti pazienti residenziali con disabilità cognitivo- msn.com

Presentato a Roma il programma di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Una progettualità diffusa che intreccia mostre, residenze, arti performative e partecipazione, nel solco della storia della città segnata dal terremoto del 1968. - facebook.com facebook

Il mercato si muove intorno a Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: Juventus molto attenta, ai nerazzurri piace Khéphren Thuram. La Roma ha in programma nuovi contatti per Joshua Zirkzee. Tutto su YouTube: youtu.be/9KFpvQO9ezA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.