calciomercato inter il grande sogno per la porta si chiama mile svilar

Il calciomercato dell'Inter si concentra sulla possibile acquisizione di un nuovo portiere. Tra i nomi più caldi c’è Mile Svilar, il cui arrivo potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali o novità concrete, e tutto rimane nel campo delle ipotesi, in attesa di sviluppi futuri.

Quello del portiere, lo sappiamo, è un fascicolo se si aprirà nella prossima estate. A meno di colpi di scena al momento non prevedibili. Yann Sommer saluterà Milano: rimane da capire quale sarà la posizione di Josep Martinez: se lo spagnolo confermerà le buone impressioni di Supercoppa, la Beneamata potrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

