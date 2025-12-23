Calciomercato Inter il grande sogno per la porta si chiama Mile Svilar
Il calciomercato dell'Inter si concentra sulla possibile acquisizione di un nuovo portiere. Tra i nomi più caldi c’è Mile Svilar, il cui arrivo potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali o novità concrete, e tutto rimane nel campo delle ipotesi, in attesa di sviluppi futuri.
Quello del portiere, lo sappiamo, è un fascicolo se si aprirà nella prossima estate. A meno di colpi di scena al momento non prevedibili. Yann Sommer saluterà Milano: rimane da capire quale sarà la posizione di Josep Martinez: se lo spagnolo confermerà le buone impressioni di Supercoppa, la Beneamata potrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Mile Svilar sta facendo la differenza
Leggi anche: Roma, programma “Stronger Together”: Mile Svilar in visita a Primavalle
Mercato, Inter ha gruzzoletto per gennaio! “Norton e Touré alla portata ma il vero sogno è…”; Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra; Liverpool in Champions: Marotta sfida chi parla di crisi; Calciomercato Inter, il grande sogno per la porta si chiama Mile Svilar.
Calciomercato Inter News/ Il sogno è unire i fratelli Thuram, occhi anche sul talento Meza (15 dicembre 2025) - Il calciomercato Inter punta al giovane Juan Cruz Meza e sogna l'acquisto di Kephren Thuram per formare la coppia con il fratello ... ilsussidiario.net
L'Inter fa sul serio per Palestra: è il grande sogno di Marotta e Ausilio - La Juventus deve fare i conti con la concorrenza dell'Inter nella corsa a Marco Palestra. tuttojuve.com
Inter in cerca di un nuovo portiere, ex Napoli nel mirino. Sogno Svilar - L'Inter sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione agonistica, nel mirino c'è anche un ex calciatore della SSC Napoli. msn.com
#Vicario #Inter: l’addio di #Paratici può cambiare le carte. #Calciomercato https://buff.ly/AnEQ5Q7 Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/tzWaxNj - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Ordoñez #Muharemovic L’Inter guarda al futuro: Ordoñez o Muharemovic Ecco il profilo più congeniale Nel cuore dell’Europa calcistica, due giovani difensori stanno attirando l’attenzione dei top club: Joe x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.