M5S Saiello | Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda

Il Movimento 5 Stelle annuncia che la Giunta Fico ha approvato un finanziamento di 9 milioni di euro destinato alla bonifica del sito Agrimonda di Mariglianella. Dopo più di trent’anni di incertezze, si conclude un lungo periodo di attesa per la messa in sicurezza dell’area. La notizia è stata diffusa da un portavoce del partito, che ha commentato l’evento come un passo importante.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Dopo oltre trent’anni possiamo mettere la parola fine al disastro ambientale del sito Agrimonda di Mariglianella. Grazie alla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico saranno stanziati 9 milioni di euro per la bonifica dell’area. Le risorse, inserite nel bilancio di previsione 2026-2028, consentiranno di intervenire sull’ex deposito di fitofarmaci, devastato dall’incendio del 1995 e ancora oggi fonte di contaminazione del suolo e delle falde acquifere”. Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania, Gennaro Saiello. “ Negli anni, grazie ai miei numerosi interventi in Consiglio regionale, siamo riusciti a far rimuovere la montagna di rifiuti combusti accumulati dopo il rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - M5S, Saiello: “Dalla Giunta Fico 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda” Articoli correlati Sardegna, 40 milioni per la bonifica di Montevecchio: riqualificato ex sito minerario del Sulcis Iglesiente.La Regione Sardegna ha dato il via all’iter per la bonifica di Montevecchio Ponente, uno dei più importanti siti minerari storici dell’isola, con un... Giunta Fico, Villani (M5S): “La nomina dell'avvocato Pecoraro è un segnale forte per la provincia di Salerno”La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania... Tutto quello che riguarda Dalla Giunta Fico Argomenti discussi: Commissione Bilancio incardina esame bilancio Campania 2026/2028; Campania, medico di famiglia per i senza fissa dimora: proposta Pd-M5s in Consiglio regionale. Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta»Nasce a San Silvestro la giunta di Roberto Fico. A 48 ore dalla prima seduta del nuovo Consiglio, in cui si era presentato ancora senza esecutivo. «Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini ... ilmattino.it