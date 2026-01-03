Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali di freccette? Cifra impensabile per il vincitore | assegno da brividi

I Mondiali di freccette attirano appassionati da tutto il mondo, offrendo non solo emozioni sportive ma anche premi economici di grande valore. La finale del 3 gennaio all’Alexandra Palace di Londra rappresenta l’apice di questa competizione, con un montepremi che riserva cifre sorprendenti per i vincitori. In questo articolo, analizzeremo quanto si può guadagnare a questi eventi e cosa rende il torneo così attraente dal punto di vista economico.

Oggi sabato 3 gennaio (ore 21.00) va in scena la finale dei Mondiali 2026 di freccette: nell’iconico catino dell’ Alexandra Palace di Londra, caratterizzato da un abituale clima di festa e da un entusiasmo coinvolgente, accompagnato da qualche sostanzioso bicchiere di birra sugli spalti ad aumentare l’ebrezza dell’evento, verrà incoronato il padrone dei darts. Si tratta di una competizione che da anni ha trovato il suo folto bacino di affezionati, approfittando anche dell’intelligentissima collocazione in calendario (e fino a poco fa l’atto conclusivo si disputava la sera di Capodanno, altra eccellente trovata). 🔗 Leggi su Oasport.it

