Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Wengen? Montepremi sfizioso E il jackpot di Kitzbuehel…

Il 16 gennaio 2026 segna una tappa importante nella carriera di Giovanni Franzoni, che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo a Wengen. Con un montepremi consistente e il bonus di Kitzbuehel, questa vittoria rappresenta un traguardo significativo dal punto di vista economico e sportivo. Analizziamo quanto ha guadagnato Franzoni e quali sono i premi in palio in questa fase della stagione.

Giovanni Franzoni ricorderà per sempre la giornata di oggi: venerdì 16 gennaio 2026, la data della sua prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il 24enne ha trionfato nel superG di Wengen, sciorinando una tecnica cristallina e risultando impeccabile sull'iconica pista del Lauberhorn: in una delle località simbolo del Circo Bianco, l'azzurro ha offerto una gara magistrale con il pettorale numero 1 e ha messo in fila tutti gli avversari. Dopo il terzo posto conquistato lo scorso 19 dicembre nel superG della Val Gardena, l'azzurro ha alzato l'asticella sulle nevi svizzere e ha fatto centro a tre settimane di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d'Apertura è prevista il prossimo 6 febbraio.

