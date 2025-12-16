Fondazione ISC Roma Litorale e V SPA Roma insieme per promuovere il benessere inclusivo

La collaborazione tra Fondazione I.S.C. Roma Litorale e V SPA Roma mira a promuovere il benessere inclusivo, favorendo l'integrazione delle persone con disabilità e facilitando l'accesso a spazi e opportunità che arricchiscono la loro quotidianità. Un impegno condiviso per costruire una società più aperta e accogliente.

Ostia, 16 dicembre 2025 – Sostenere il benessere psicofisico delle persone con disabilità, favorire la loro piena inclusione nella società e creare occasioni per accedere a luoghi che, fino a oggi, non facevano parte della loro quotidianità. È su questi presupposti che nasce la nuova collaborazione tra la Fondazione I.S.C. Roma Litorale ETS, attiva da oltre 45 anni nell’assistenza e nella riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità del neurosviluppo, malattie rare e diverse fragilità, e V SPA Roma, centro benessere che propone percorsi sensoriali e trattamenti personalizzati pensati per favorire equilibrio e qualità della vita. Cdn.ilfaroonline.it

Presentazione Fondazione Roma Litorale

