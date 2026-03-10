Quando pagano l' Assegno unico a marzo 2026? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A marzo 2026, l'Inps prevede di effettuare i pagamenti dell'Assegno unico universale secondo il calendario stabilito. L’assegno, rivolto alle famiglie con figli a carico, continuerà ad essere erogato ogni mese, con le date di accredito che varieranno in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le date specifiche vengono comunicate dall’Inps nel calendario ufficiale.

Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di marzo 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 19 e il 20 marzo. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

