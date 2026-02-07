Quando pagano l' Assegno unico a febbraio 2026? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

L’Inps ha annunciato le date di pagamento dell’Assegno unico a febbraio 2026. Le famiglie con figli a carico riceveranno gli accrediti ogni mese, seguendo il calendario ufficiale. La somma dipende dal valore dell’ISEE, ma ancora non sono state comunicate le date esatte.

Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti febbraio 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di febbraio 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 17 e il 20 febbraio. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Quando arriverà l’accredito dell’Assegno unico a febbraio 2026? L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti e, come di consueto, l’assegno continuerà ad essere erogato ogni mese in base all’ISEE.

Gli aumenti dell'assegno unico scattano ufficialmente da febbraio. I nuovi importi ufficiali con la rivalutazione dell'1,4% sono stati pubblicati dall'Inps. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti invece a