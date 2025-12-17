Quando pagano l' Assegno unico a dicembre 2025? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Ecco le date di pagamento dell'Assegno Unico Universale a dicembre 2025, secondo il calendario Inps. Questo sostegno economico, destinato alle famiglie con figli a carico, viene erogato mensilmente in base all'ISEE. Scopri quando riceverai l'accredito e le modalità di pagamento previste per il mese di dicembre.

Calendario dei pagamenti dicembre 2025 L' Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE. Date dei pagamenti di dicembre 2025 Nel mese di dicembre 2025, il pagamento dell'assegno unico.

Pagamento Assegno Unico a dicembre 2025, date di accredito Inps e ultime novità sugli aumenti - L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 17 e il 19 dicembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione ... fanpage.it

Assegno di inclusione dicembre 2025: le date di pagamento Secondo il calendario ufficiale pubblicato da INPS per il periodo settembre–dicembre 2025, il pagamento dell’ADI per dicembre subirà un’anticipazione rispetto al consueto, con accrediti programma - facebook.com facebook

