’Quando il talento diventa squadra’ Il team vincente di Fefè De Giorgi

Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale maschile di volley, sarà al centro dell’evento intitolato “Oltre la rete”. L’appuntamento si concentrerà sul suo ruolo nel guidare il team verso le vittorie e sui metodi applicati per creare un gruppo compatto e vincente. L’evento si terrà prossimamente e vedrà la partecipazione di vari esperti e appassionati del settore.

Sarà Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, allenatore della nazionale maschile di volley, il protagonista dell'evento dal titolo ' Oltre la rete. Quando il talento diventa squadra ', venerdì 20 marzo alle 17 in Rettorato all' Università, nell'ambito degli incontri ' Dialoghi sul futuro '. La professoressa Marika Rullo, docente di Psicologia sociale e il professor Flavio D'Ascenzi, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello sport, dialogheranno con Fefè De Giorgi. Organizzato nell'ambito della Giornata nazionale delle Università promossa dalla Crui e realizzato con Fipav, l'appuntamento avrà l'obiettivo di ripercorrere e celebrare la...