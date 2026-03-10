Durante i festeggiamenti per i 50 anni del Tg2 a Via Asiago, un noto showman ha interrotto la conferenza stampa con battute e allegria, creando un momento di spontaneità. Ha rivolto un messaggio di auguri al canale, ricordando alcuni programmi e la qualità delle trasmissioni mattutine su Viva Rai 2. La scena ha coinvolto i presenti, che hanno assistito a un episodio insolito e divertente.

( a skanews) — «Tanti auguri, noi con il Tg2 abbiamo fatto tante cose. Su Viva Rai 2 la mattina una connessione pazzesca. Io me lo ricordo, ho un’età insomma, ricordo l’avvento del Tg2 come fu incredibile. Ma come, ce n’è un altro, c’era una specie di triangolino bianco che ce lo segnalava, il top della tecnologia. La Rai quanto era avanti, non era importante cosa ci fosse dall’altra parte, l’importante era che ci avvisavano che cambiando trovavamo il Tg2, le prime anchorwomen. Il Tg2 è stato sempre avanti. Adesso un po’ meno»: così Fiorello irrompendo assieme a Biggio nella sala di Via Asiago alla conferenza stampa per i 50 anni del Tg2 con il direttore Antonio Preziosi e la direttrice dell’Ufficio stampa Rai Incoronata Boccia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando c’è Fiorello, il protocollo salta e le risate sono assicurate. Lo showman ha letteralmente "invaso" la conferenza stampa per i 50 anni del Tg2 a Via Asiago

Articoli correlati

Leggi anche: Fiorello non si smentisce mai! Durante la conferenza stampa ufficiale di Sanremo 2026, lo showman ha fatto un'irruzione "digitale" tutta da ridere

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti rompe il protocollo in conferenza stampa: “Lo farò sempre”

Massimo Ranieri e Fiorello omaggiano Ornella Vanoni - La Pennicanza 27/11/2025

Aggiornamenti e notizie su Via Asiago

Discussioni sull' argomento Fabrizio Biggio si commuove parlando di Fiorello: Ha creduto in me quando nessuno lo faceva; Fiorello, videochiamata in diretta con Sal Da Vinci: Vittoria dopo 13 bocciature… a Napoli ormai lo chiamavano ‘O Jalisso’!; Il DopoFestival è finalmente tornato ad essere il DopoFestival; Biggio: Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva.

Can Yaman chiama Fiorello- Babbo Natale: Calcio? In Italia tifo Roma!Clima natalizio a La Pennicanza. Lo showman scherza a telefono con l'attore di Sandokan. Poco prima della puntata mostra gli addobbi negli studi radiofonici di via Asiago Anche nel giorno della ... rainews.it

Tornare a Radio2 di via Asiago è sempre tornare a casa. La stessa via dove abitava Camilleri. Per anni ho varcato quei tornelli all’alba quando con Mavi conducevo “Colaziome da Tiffany.” Ed erano anche gli anni di Viva Radio 2, con Fiorello, che ora è tornat - facebook.com facebook

Buongiorno dalla sede RAI di via Asiago, è martedì 17 febbraio. Sto preparando la rassegna stampa internazionale di @radio3mondo Sarò in onda alle 6:50 su @Radio3tweet x.com