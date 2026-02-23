Sanremo 2026 Carlo Conti rompe il protocollo in conferenza stampa | Lo farò sempre

Carlo Conti ha interrotto il tipico protocollo durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, perché vuole mantenere questa abitudine sempre. La sua decisione deriva dalla volontà di coinvolgere maggiormente il pubblico e i giornalisti, creando un clima più autentico. Conti ha spiegato che questa scelta lo aiuta a comunicare con sincerità e spontaneità. La sala si è riempita di commenti e curiosità, lasciando tutti con l’attenzione alta.

La conferenza stampa di Sanremo 2026 è partita con il botto. Nella sala gremita di giornalisti e operatori, l'attesa per il ritorno del Festival si è trasformata subito in emozione pura quando Carlo Conti ha deciso di rompere il consueto cerimoniale e sorprendere tutti con un annuncio che ha il sapore della memoria e della riconoscenza. Non solo numeri, ospiti e anticipazioni, ma un vero e proprio atto d'amore verso la storia della kermesse. >> L'atleta italiana non si accorge di niente e le altre le mostrano cosa è appena successo: tutti increduli L'atmosfera al Teatro Ariston era quella delle grandi occasioni.