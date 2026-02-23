Fiorello non si smentisce mai! Durante la conferenza stampa ufficiale di Sanremo 2026 lo showman ha fatto un' irruzione digitale tutta da ridere

Fiorello ha interrotto bruscamente la conferenza stampa di Sanremo 2026 per una gag divertente. La causa è stata il suo desiderio di scherzare con i giornalisti presenti, che sono rimasti sorpresi dalla sua incursione improvvisa. Con un commento rapido, il popolare showman ha coinvolto il pubblico, attirando l’attenzione su un momento inaspettato e spontaneo. La scena ha suscitato il sorriso di tutti e ha animato l’incontro ufficiale.

Irruzione di Fiorello durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. Lo showman in una videochiamata in diretta con la sala stampa ha chiesto di parlare con il direttore artistico Carlo Conti e ha salutato i giornalisti: «Mi mancate», ha affermato, per poi aggiungere: «Vi auguro tante polemiche». «Carlo, per caso lunedì hai impegni? Sarai il co-conduttore della Pennicanza, qui a Via Asiago – ha proseguito – chi la fa l'aspetti».