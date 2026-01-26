I genitori che portano i figli malati all’asilo i pediatri danno ragione Sono una bomba biologica Con tosse e febbre devono stare a casa

I pediatri confermano che i genitori dovrebbero evitare di portare i figli malati all’asilo, considerando la possibilità di contagio. Tosse e febbre sono segnali che il bambino necessita di riposo e cure adeguate a casa, per il suo benessere e per la tutela degli altri bambini. È importante seguire le indicazioni degli specialisti per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti.

Matteo Giunta ha pubblicato su Instagram un messaggio diretto ai genitori che portano i figli febbricitanti all’asilo. Il marito di Federica Pellegrini ha scritto: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili“. Lo sfogo nasce dalla preoccupazione per la figlia Matilde di due anni, ricoverata a dicembre per convulsioni febbrili. La campionessa olimpica ha parlato di “una settimana difficile“, scusandosi per gli impegni lavorativi cancellati. Le dichiarazioni hanno acceso il dibattito sui social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi sostiene la coppia e chi critica i toni utilizzati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’attenzione sull’importanza di tutelare la salute dei bambini in ambienti scolastici si riaccende dopo le dichiarazioni di Pregliasco, che conferma le preoccupazioni di Federica Pellegrini riguardo ai rischi di bambini malati all’asilo.

Il dottor Pregliasco commenta con fermezza il comportamento di alcuni genitori che, nonostante la febbre dei figli, li portano all’asilo, sottolineando i rischi per la salute collettiva.

