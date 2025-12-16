Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati | la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine

La corte d'appello dell'Aquila ha rinviato la decisione sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine, allontanati con i loro tre figli dal bosco di Palmoli. Il processo, inizialmente previsto in giornata, è stato rimandato, lasciando in sospeso la controversia sulla potestà genitoriale e il futuro della famiglia.

Il giorno che doveva essere decisivo è stato rimandato. La corte d'appello dell'Aquila si è "riservata" la decisione sul ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine, l'allontanamento dei loro. Today.it

