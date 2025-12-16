Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati | la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine

La corte d'appello dell'Aquila ha rinviato la decisione sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine, allontanati con i loro tre figli dal bosco di Palmoli. Il processo, inizialmente previsto in giornata, è stato rimandato, lasciando in sospeso la controversia sulla potestà genitoriale e il futuro della famiglia.

