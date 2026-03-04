Droni Usa partiti dalla base di Sigonella in Sicilia | le missioni prima e dopo l' attacco all' Iran

Mercoledì mattina, un drone Triton della Marina statunitense è decollato dalla base di Sigonella in Sicilia e si è diretto verso il Golfo. Le missioni si sono svolte prima e dopo l'attacco all'Iran, senza ulteriori dettagli sui percorsi o gli obiettivi specifici. La partenza è avvenuta in un contesto di attività militare nella regione.

Un drone Triton della Marina statunitense è partito la mattina di mercoledì dalla stazione di Sigonella diretto verso il Golfo. Non è la prima volta: negli ultimi giorni, diversi droni di sorveglianza MQ-4C Triton sono stati visti volare da e verso la base in Sicilia, operando sul Mediterraneo orientale e probabilmente verso aree più vicine al Golfo. Questo schema potrebbe indicare un temporaneo cambiamento nel posizionamento dei mezzi di sorveglianza marittima ad alta quota da parte della Marina Usa. Solitamente, quando i Triton sono impegnati attivamente nel monitoraggio della regione del Golfo, vengono dispiegati in basi avanzate negli Emirati Arabi Uniti, in particolare ad Abu Dhabi.