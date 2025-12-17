Tasse a Viterbo | più rate Imu guerra alla macroevasione Tari e adeguamenti nel quadrante nord
L'articolo analizza le recenti novità fiscali a Viterbo, tra cui l'aumento delle rate Imu, la lotta alla macroevasione Tari e gli adeguamenti nel quadrante nord. La strategia del Comune punta a un fisco più equo e meno oppressivo per i contribuenti in regola, mantenendo ferme le misure contro le evasioni di larga scala.
Un fisco meno oppressivo per chi vuole mettersi in regola, ma implacabile con la "macro-evasione". È questa la linea dettata dall'assessora alle politiche economiche Elena Angiani, che durante la discussione del Documento unico di programmazione (Dup) ha delineato il futuro della riscossione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
