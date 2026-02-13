Utili record ma costi alti per i correntisti | perché le banche sono sempre più ricche

Le banche italiane, tra cui Intesa Sanpaolo e UniCredit, registrano utili record nel primo trimestre del 2024, grazie a una forte ripresa del settore finanziario. Tuttavia, i clienti devono affrontare costi crescenti per mantenere i propri conti, mentre le banche aumentano le tariffe e riducono i servizi, spinti dall’esigenza di coprire le spese e massimizzare i profitti.

Commissioni alte per i clienti, meno prestiti e 8.000 posti di lavoro in meno. Eppure le "big 5" scoppiano di salute, anche a Piazza Affari: cosa c'è dentro i loro bilanci Le banche italiane stanno benissimo, sono considerate fra le più solide in Europa e macinano utili. Eppure, i servizi offerti diminuiscono e i costi salgono. Non solo i posti di lavoro vengono tagliati e gli sportelli bancari chiusi, ma i prestiti - perlomeno alcune tipologie - non recuperano i livelli degli anni passati: nel mercato mancano decine di miliardi di euro. In un caso redistribuiscono ricchezza: gli istituti italiani vanno alla grande anche in Borsa e ripagano gli investitori con ricchi dividendi.🔗 Leggi su Today.it

Secondo la relazione annuale del Cnel, l'Umbria si posizione tra le prime cinque regioni italiane per la raccolta differenziata dei rifiuti.

