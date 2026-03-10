Putin offre mediazione agli Usa e informazioni di intelligence all' Iran

Il presidente russo ha proposto agli Stati Uniti una mediazione e ha fornito informazioni di intelligence all'Iran durante una telefonata con l'ex presidente americano. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di ridurre le tensioni legate alla guerra in Iran, con Putin che ha suggerito alcune opzioni per favorire un confronto tra le parti.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran sta già causando gravi danni all'export, a partire dai mercati mediorientali dove il valore complessivo delle vendite agroalimentari tricolori ammonta a oltre 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Today.it

