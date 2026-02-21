Zelensky | ‘riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa’
Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina continua a ricevere informazioni di intelligence dagli Stati Uniti, anche dopo mesi di conflitto. La comunicazione riguarda dettagli sulle mosse delle forze russe e aiuta l’esercito ucraino a pianificare le operazioni. Zelensky ha precisato che la collaborazione con gli Stati Uniti rimane forte e che i servizi segreti condividono dati fondamentali per la difesa del paese. La cooperazione tra i due paesi si consolida ogni giorno.
Il livello di intelligence che l'Ucraina riceve dagli Stati Uniti non è diminuito, ha affermato Zelensky.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
