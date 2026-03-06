iran le informazioni di intelligence giunte da mosca per attaccare le forze usa

Secondo fonti di intelligence provenienti da Mosca, l'Iran avrebbe ricevuto indicazioni riguardanti le posizioni di navi da guerra e di aerei americani. Queste informazioni sarebbero state trasmesse con l’obiettivo di pianificare eventuali attacchi contro le forze statunitensi. La notizia riguarda dettagli specifici sulle attività militari degli Stati Uniti in alcune aree strategiche.

Tra le indicazioni comunicate dalla Russia, sarebbero state segnalate anche le posizioni relative alle navi da guerra e agli aerei americani Stando a quanto riportato dal Washington Post, la Russia starebbe contribuendo nel supporto dell’Iran durante l’escalation di eventi della guerra in corso. Mosca infatti, avrebbe fornito informazioni di rilievo di intelligence per aiutare l’Iran a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente; tra gli aspetti degli asset americani comunicati sarebbero state confidate le posizioni delle navi da guerra e degli aerei. Come affermato da Wp, le informazioni circa gli obiettivi costituiscono il primo indicatore di un dato degno di nota: un nuovo importante avversario degli Stati Uniti starebbe partecipando, seppur indirettamente, alla guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, il ruolo della Russia: informazioni a Teheran per colpire le forze Usa(Adnkronos) – La Russia ha un ruolo nella guerra che Stati Uniti e Israele stanno combattendo contro l'Iran.

Guerra Iran, ultime notizie. Media: Da Mosca informazioni di intelligence per colpire forze Usa. Trump: nessun accordo senza resa incondizionataMeloni sente Erdogan: vicinanza dopo l’ingiustificabile attacco in Turchia. Nuovi attacchi con droni e missili in Kuwait. Quasi mezzo milione di evacuati dal Libano. Cina: sosteniamo la sovranità de ... quotidiano.net

Iran, il ruolo della Russia: informazioni a Teheran per colpire le forze USA(Adnkronos) – La Russia ha un ruolo nella guerra che Stati Uniti e Israele stanno combattendo contro l’Iran. E’ il Washington Post ad accendere i riflettori sul ruolo fondamentale che Mosca svolge nel ... msn.com

