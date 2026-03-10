Il presidente russo ha offerto assistenza energetica all’Europa in risposta alla crisi del gas che interessa il Regno Unito, che si trova a corto di approvvigionamenti. Viktor Orbán ha richiesto di eliminare gli embarghi sui gas russi, mentre anche Francia, Belgio e Spagna continuano ad acquistare combustibili da Mosca. La situazione energetica europea resta complessa, con vari paesi ancora in contatto con la Russia.

Viktor Orbán: «Eliminare gli embarghi». Persino Francia, Belgio e Spagna comprano ancora combustibili da Mosca. Dopo 4 anni e 20 (dico venti) pacchetti di sanzioni della Ue contro la Russia, da ieri non siamo già al «contrordine compagni!», ma il vento sta cambiando. A metà giornata, ci ha pensato il premier ungherese Viktor Orbán a gettare il primo sassolino nell’ingranaggio che gira (a vuoto) da anni scrivendo sui social che «Il blocco petrolifero ucraino e la guerra in Medio Oriente stanno facendo impennare i prezzi del petrolio. L’Europa deve agire. Oggi ho scritto al presidente Costa e a Von der Leyen chiedendo la revisione e la sospensione delle sanzioni sull’energia russa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Putin offre aiuto all’Europa. Uk a corto di gas

