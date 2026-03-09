La Nato intercetta missile sopra la Turchia L' Iran | La pace arriverà solo infliggendo dolore economico Il petrolio a 120 dollari Putin offre aiuto all' Europa | Il G7 pronto a usare le riserve strategiche
La Nato ha intercettato un missile sopra la Turchia, mentre l’Iran ha dichiarato che la pace arriverà solo attraverso dolore economico. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 120 dollari e il presidente russo ha proposto un aiuto all’Europa. Il G7 si prepara a utilizzare le riserve strategiche, mentre i paesi del Golfo sono di nuovo sotto attacco. Macron ha visitato Cipro, qualificando l’attacco come un’offesa a tutta la regione.
Paesi del Golfo di nuovo sotto attacco. Macron a Cipro: «L'attacco qui è un attacco a tutta l'Europa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
