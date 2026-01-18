Nancy Brilli ha avuto diverse relazioni significative dopo i suoi matrimoni. Tra le più conosciute, quella con Roy De Vita, chirurgo estetico con cui è stata legata per 15 anni, e Ivano Fossati, noto cantautore. Un altro nome importante è Pupi D’Angieri, miliardario con cui si è legata successivamente. Questi rapporti hanno fatto parte della sua vita privata, contribuendo a delineare il percorso sentimentale dell’attrice nel tempo.

Tra le relazioni più importanti di Nancy Brilli, sicuramente quella con Roy De Vita, chirurgo estetico al quale l’attrice è stata legata per ben 15 anni. con lui, la relazione si è interrotta in modo brusco nel 2017. L’addio è stato inaspettato per l’attrice, che ha vissuto un periodo facile dopo la separazione dal suo ex fidanzato. Nancy Brilli e Roy De Vita si sono lasciati nel 2017 dopo 15 anni insieme. Ma perché è terminata la storia tra i due? Come raccontato proprio da Nancy, è finito tutto per via di una serie di incomprensioni. Lui, infatti, voleva sposarsi ma lei era ancora sposata con il suo ex, Luca Manfredi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Nancy Brilli, dopo i due matrimoni: da Roy De Vita, Ivano Fossati al miliardario Pupi D’Angieri

Roy De Vita, le rivelazioni dell’ex Nancy Brilli sulla fine della loro storia: “Mi sono sentita presa in giro”

Roy De Vita, noto professionista del settore, ha recentemente parlato della fine della lunga relazione con Nancy Brilli, conclusasi nel 2017 dopo dodici anni. Nell’intervista, l’ex compagna ha espresso sentimenti di delusione, affermando di essersi sentita presa in giro. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulla fine della loro storia, evidenziando le emozioni e le complicazioni che spesso accompagnano le relazioni durature.

Leggi anche: Vita da Roy | Roy De Vita: «Assurdo cambiare sesso a 13 anni» - Ep.1

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sono stati dissequestrati i corpi di Francesco Liparoto, 33 anni, della moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e del loro figlio Bryan, di soli sei anni, morti nell’esplosione che giovedì scorso ha distrutto la loro abitazione ad Albstadt, nel sud della Germania. I funer - facebook.com facebook

Nella tragedia sono morti Francesco Liparoto di 33 anni, la moglie Nancy Giarraca di 30 e il loro figlio Bryan, di appena sei anni, originari di Castellammare del Golfo x.com