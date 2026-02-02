L’apparato anti-immigrazione statunitense è uno degli eserciti più ricchi del mondo
L’amministrazione Trump ha destinato fondi straordinari alle agenzie di controllo dell’immigrazione, come l’ICE. Con questa mossa, gli Stati Uniti si sono dotati di uno degli apparati anti-immigrazione più potenti e ben finanziati al mondo, superando anche l’esercito israeliano in risorse. La decisione ha suscitato molte polemiche e aumentato le tensioni sui temi dell’immigrazione e della sicurezza.
L’apparato anti-immigrazione degli Stati Uniti ha un budget paragonabile a quello di alcuni degli eserciti più potenti del mondo. L’ICE, che ne fa parte, è l’agenzia federale statunitense più ricca della storia e i fondi messi a sua disposizione sono superiori a quelli degli eserciti di interi paesi. L’approvazione dei fondi è avvenuta tramite la «Grande e Bellissima legge» voluta da Trump. È un provvedimento enorme, che tra le molte misure attribuisce al dipartimento della Sicurezza interna 170 miliardi di dollari in quattro anni, da destinare alle operazioni di contrasto all’immigrazione. A questi si aggiungono altri 20 miliardi sempre per funzioni anti-immigrazione ma divisi tra altri dipartimenti: in tutto, 190 miliardi di dollari allocati fino a settembre del 2029. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su Trump Immigrazione
Italia nella top ten degli eserciti più potenti del mondo: nella classifica 2025 Russia e Cina incalzano gli Usa
Più libertà di spostamento per gli eserciti europei in funzione anti russa: la "Schengen militare"
Il Parlamento europeo spinge per una maggiore mobilità militare all’interno dell’Unione, proponendo la creazione della
Ultime notizie su Trump Immigrazione
Argomenti discussi: Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Rage Against The Donald. È sciopero generale anti-Ice; In Italia potrebbe nascere una polizia anti-migranti come l'ICE?; Ghiaccio sottile L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina, ma non farà operazioni di polizia.
Cos’è e cosa sta facendo l’Ice, l’agenzia federale Usa anti-immigrazione, tra deportazioni e violenzeIl presidente Donald Trump ha dato sempre più poteri all’ICE. Questo si è tradotto in retate anti-immigrazione molto violente e al di fuori della cornice legale. lifegate.it
Arresti arbitrari, violenza deliberata e totale impunità hanno trasformato l’agenzia Ice in una formazione paramilitare con autonomia operativa e copertura presidenzialeArresti arbitrari, violenza deliberata e totale impunità hanno trasformato l’agenzia Ice in una formazione paramilitare con autonomia operativa e copertura presidenziale ... linkiesta.it
Fano, la pala del Perugino dopo sei anni torna a Santa Maria Nuova più bella che mai: l'apparato tecnico per proteggerla - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.