L’amministrazione Trump ha destinato fondi straordinari alle agenzie di controllo dell’immigrazione, come l’ICE. Con questa mossa, gli Stati Uniti si sono dotati di uno degli apparati anti-immigrazione più potenti e ben finanziati al mondo, superando anche l’esercito israeliano in risorse. La decisione ha suscitato molte polemiche e aumentato le tensioni sui temi dell’immigrazione e della sicurezza.

L’apparato anti-immigrazione degli Stati Uniti ha un budget paragonabile a quello di alcuni degli eserciti più potenti del mondo. L’ICE, che ne fa parte, è l’agenzia federale statunitense più ricca della storia e i fondi messi a sua disposizione sono superiori a quelli degli eserciti di interi paesi. L’approvazione dei fondi è avvenuta tramite la «Grande e Bellissima legge» voluta da Trump. È un provvedimento enorme, che tra le molte misure attribuisce al dipartimento della Sicurezza interna 170 miliardi di dollari in quattro anni, da destinare alle operazioni di contrasto all’immigrazione. A questi si aggiungono altri 20 miliardi sempre per funzioni anti-immigrazione ma divisi tra altri dipartimenti: in tutto, 190 miliardi di dollari allocati fino a settembre del 2029. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’apparato anti-immigrazione statunitense è uno degli eserciti più ricchi del mondo

Il Parlamento europeo spinge per una maggiore mobilità militare all'interno dell'Unione, proponendo la creazione della

Argomenti discussi: Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Rage Against The Donald. È sciopero generale anti-Ice; In Italia potrebbe nascere una polizia anti-migranti come l'ICE?; Ghiaccio sottile L’Ice sarà presente ai Giochi di Milano-Cortina, ma non farà operazioni di polizia.

Cos’è e cosa sta facendo l’Ice, l’agenzia federale Usa anti-immigrazione, tra deportazioni e violenzeIl presidente Donald Trump ha dato sempre più poteri all’ICE. Questo si è tradotto in retate anti-immigrazione molto violente e al di fuori della cornice legale. lifegate.it

Arresti arbitrari, violenza deliberata e totale impunità hanno trasformato l’agenzia Ice in una formazione paramilitare con autonomia operativa e copertura presidenzialeArresti arbitrari, violenza deliberata e totale impunità hanno trasformato l’agenzia Ice in una formazione paramilitare con autonomia operativa e copertura presidenziale ... linkiesta.it

