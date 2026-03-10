Puliamo i sentieri del parco

Domenica 15 marzo, volontari e cittadini si sono riuniti nel Parco di Villa Draghi per una mattinata dedicata alla pulizia dei sentieri. Con strumenti e buona volontà, hanno raccolto i rifiuti lasciati lungo i percorsi, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area verde. L’evento ha coinvolto chi desidera prendersi cura del proprio spazio pubblico e mantenere il parco pulito.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 15 marzo una mattinata dedicata alla cura e alla valorizzazione del Parco di Villa Draghi, percorrendo i suoi sentieri per ripulirli dai rifiuti troppo spesso abbandonati. «Sarà un’occasione concreta per prenderci cura insieme di un luogo prezioso del nostro territorio, contribuendo a restituirgli il decoro e il rispetto che merita». «Vi invitiamo a unirvi al gruppo: più siamo, più efficace sarà il nostro intervento. Ogni partecipazione è importante e rappresenta un piccolo ma significativo gesto di attenzione verso l’ambiente che ci circonda. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: A Villa Tasca è ancora Carnevale: sfilata in maschera tra i sentieri del parco, trucca bimbi e gonfiabili Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verdeIl Parco Pane arruola volontari per “ripulire” i sentieri dei 4mila ettari di natura incontaminata divisi in itinerari tanto amati dalla gente. More Than What Meets The Eye Camera Doesn't Do Justice Contenuti e approfondimenti su Puliamo i sentieri del parco Puliamo il sentiero, volontari al lavoro tra le strade del GerreiVolontari impegnati nel Gerrei per pulire i sentieri dai rifiuti abbandonati. Il tutto nell'ambito della Giornata internazionale della montagna che si celebra dal 2003 per iniziativa dell'Assemblea ... unionesarda.it Il San Bartolo sociale . Persone con dipendenze puliscono i sentieriAl parco San Bartolo, il rispetto per l’ambiente e l’impegno sociale camminano fianco a fianco. A garantire la pulizia di sentieri, aree attrezzate e punti strategici sono infatti persone con ... ilrestodelcarlino.it