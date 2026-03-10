Puliamo i sentieri del parco

Domenica 15 marzo, volontari e cittadini si sono riuniti nel Parco di Villa Draghi per una mattinata dedicata alla pulizia dei sentieri. Con strumenti e buona volontà, hanno raccolto i rifiuti lasciati lungo i percorsi, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area verde. L’evento ha coinvolto chi desidera prendersi cura del proprio spazio pubblico e mantenere il parco pulito.

Domenica 15 marzo una mattinata dedicata alla cura e alla valorizzazione del Parco di Villa Draghi, percorrendo i suoi sentieri per ripulirli dai rifiuti troppo spesso abbandonati. «Sarà un'occasione concreta per prenderci cura insieme di un luogo prezioso del nostro territorio, contribuendo a restituirgli il decoro e il rispetto che merita». «Vi invitiamo a unirvi al gruppo: più siamo, più efficace sarà il nostro intervento. Ogni partecipazione è importante e rappresenta un piccolo ma significativo gesto di attenzione verso l'ambiente che ci circonda.

