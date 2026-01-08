Il Parco Pane arruola i volontari Scatta l’operazione sentieri puliti È caccia alle sentinelle del verde

Il Parco Pane invita i volontari a partecipare all'iniziativa “Sentieri Puliti”, volta a mantenere e valorizzare i suoi 4.000 ettari di natura. Attraverso questa operazione, si intende preservare l’ambiente e garantire la fruibilità dei percorsi, coinvolgendo la comunità in un’attività di tutela e rispetto per il patrimonio naturale. Un’occasione per contribuire alla cura del parco e vivere in armonia con l’ambiente circostante.

Il Parco Pane arruola volontari per "ripulire" i sentieri dei 4mila ettari di natura incontaminata divisi in itinerari tanto amati dalla gente. Per le associazioni ci sarà un rimborso spese a fine lavoro. Un bando lancia l'iniziativa e non è la prima vota, il grande polmone verde punta "sulla piena fruibilità della riserva e sulla sicurezza" e per questo occorre un piano di manutenzioni articolato per le stradine che portano a rogge e canali, da Caponago a Bussero, 11 chilometri costeggiando il Villoresi, un percorso di quattro ore. Oppure alle celebri aree protette, il Boscone di Ornago e le Foppe di Cavenago.

