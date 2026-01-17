I Giovani Imprenditori nel 2026 Uno su quattro vuole assumere Ma mancano addetti qualificati

Nel 2026, i giovani imprenditori del Varesotto puntano sulla digitalizzazione e l'intelligenza artificiale per sviluppare le proprie attività. Tuttavia, uno su quattro desidera assumere, ma fatica a trovare addetti qualificati. Questa dinamica evidenzia le sfide e le opportunità del territorio, dove le nuove imprese del Terziario sono impegnate in investimenti strategici per il futuro.

Il 2026 è l’anno degli investimenti per i giovani imprenditori del Varesotto. Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono al centro delle scelte delle nuove imprese locali del Terziario. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio Lombardia e del Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario Lombardo, i cui risultati trovano piena conferma nel Varesotto, dove le imprese mostrano una forte propensione a innovare. Il 60 per cento dei giovani imprenditori prevede di investire nel 2026: le risorse saranno destinate in primo luogo a digitalizzazione e AI seguite da marketing e promozione nonché ristrutturazione e ammodernamento dei locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Giovani Imprenditori nel 2026. Uno su quattro vuole assumere. Ma mancano addetti qualificati Leggi anche: Due addetti da assumere per il mattatoio Leggi anche: Si schiantano su un muro nella notte di Capodanno: quattro giovani in ospedale, uno è grave Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I Giovani Imprenditori nel 2026. Uno su quattro vuole assumere. Ma mancano addetti qualificati; Per il rafforzamento dell’imprenditoria giovanile in Europa; Giovani imprenditori lombardi ottimisti, più investimenti in IA e promozione; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000. I Giovani Imprenditori nel 2026. Uno su quattro vuole assumere. Ma mancano addetti qualificati - Sarà l’anno degli investimenti, destinati in primis a digitalizzazione e intelligenza artificiale. ilgiorno.it

Giovani imprenditori, il 60% prevede di investire nel 2026 anche in provincia di Varese - È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio Lombardia e del Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario Lombardo: uno su quattro prevede nuove assunzioni nel corso dell’anno e il 30% non esclude un a ... varesenoi.it

Confcommercio Lombardia: l’ottimismo dei giovani imprenditori, il 60% sceglie di investire - L'indagine di Confcommercio Lombardia e del Gruppo Giovani Imprenditori: priorità investire in digitalizzazione ed intelligenza artificiale ... affaritaliani.it

Presentato “Il Lazio che cresce 2026”: risorse FESR, credito, venture capital e misure per innovazione, reindustrializzazione e giovani imprenditori - facebook.com facebook

HUMANIFESTO è l’evento promosso dai Giovani Imprenditori di @ConfPiem dedicato al confronto su Leadership, innovazione e centralità delle persone, in programma il 23/01 dalle ore 10, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino. Accredito: l x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.