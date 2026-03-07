Psicologo di base la Toscana proroga la sperimentazione 2.300 richieste in 18 mesi

La Toscana ha deciso di prorogare di un altro anno la sperimentazione dello psicologo di base, iniziata a settembre 2024. In 18 mesi sono state presentate circa 2.300 richieste e il servizio continuerà fino a marzo 2026 nelle ventuno sedi delle tre aziende sanitarie coinvolte. La Regione ha confermato la prosecuzione del progetto, che coinvolge professionisti in diverse aree della regione.

La presidente dell'Ordine degli Psicologi, Gulino: "I numeri registrati durante la sperimentazione confermano che la domanda di supporto psicologico è concreta e trasversale" La sperimentazione dello psicologo di base in Toscana continuerà per un altro anno. Dopo i risultati positivi registrati dal progetto avviato a settembre 2024, la Regione ha deciso di prorogare il servizio per altri dodici mesi, a partire da marzo 2026, nelle ventuno sedi attive nelle tre aziende sanitarie regionali. La valutazione della prima fase della sperimentazione è infatti considerata positiva: in diciotto mesi sono stati circa 2.300 i cittadini che si sono rivolti agli psicologi di base. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Psicologo di base, in Toscana oltre 800 persone assistiteOltre 800 persone si sono rivolte allo psicologo di base nella sola Asl Toscana Centro in meno di un anno e mezzo.

Psicologo di base in Puglia, tante richieste ma troppe differenze tra territori: "Servono regole uniformi"La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio.

Tutti gli aggiornamenti su Psicologo di base la Toscana proroga la....

Temi più discussi: Psicologo di base in Puglia, tante richieste ma troppe differenze tra territori: Servono regole uniformi; Psicologo di base, in Alto Adige i servizi esistenti non bastano; In Emilia-Romagna +35% richieste di psicologo dopo il Covid: in arrivo app e numero verde per i giovani; Asp assume 24 psicologi nelle Case di Comunità: prima esperienza in Sicilia per le cure primarie.

Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello psicologo di baseLa presidente Maria Antonietta Gulino: La scelta di proseguire con lo psicologo di base è un investimento strutturale ... nove.firenze.it

Psicologo di base, servizio rinnovato per un anno: il bilancio è stato positivoFIRENZE - Lo psicologo di base funziona. La valutazione della sperimentazione del nuovo servizio avviata a settembre del 2024 in sette sedi può dirsi positiva e la Regione ha deciso una proroga di alt ... msn.com

"Sono andato dallo psicologo, 9 anni di analisi dopo la morte di Pietro” Rolando Ravello racconta quel terrible episodio, un trauma che l’ha profondamente segna - facebook.com facebook