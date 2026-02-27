Psicologo di base in Puglia tante richieste ma troppe differenze tra territori | Servono regole uniformi

In Puglia, il servizio di psicologo di base sta iniziando a funzionare, con diverse richieste che arrivano dai cittadini. Tuttavia, l'implementazione varia molto tra i vari territori, creando disparità evidenti. Uno psicologo di base ha commentato che sono necessarie regole chiare e uniformi per garantire un servizio equo e efficace. La sperimentazione, avviata nelle ultime settimane, ha già evidenziato alcune criticità.

La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio. Il presidente Vinci: "Estrema differenziazione tra Asl che rischia di penalizzare i cittadini" Il servizio dello psicologo di base in Puglia sta muovendo i primi passi, ma l'avvio della sperimentazione nelle ultime settimane ha già messo in luce alcune criticità. Modalità di accesso che variano da una Asl all'altra, così come durata dei colloqui e numero di sedute previste: una situazione disomogenea e "frammentata" che, a fronte di un grande interesse mostrato dall'utenza, "rischia di compromettere l'efficacia del servizio e di generare diseguaglianze tra territori".