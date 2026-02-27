Psicologo di base in Puglia tante richieste ma troppe differenze tra territori | Servono regole uniformi

Da baritoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, il servizio di psicologo di base sta iniziando a funzionare, con diverse richieste che arrivano dai cittadini. Tuttavia, l'implementazione varia molto tra i vari territori, creando disparità evidenti. Uno psicologo di base ha commentato che sono necessarie regole chiare e uniformi per garantire un servizio equo e efficace. La sperimentazione, avviata nelle ultime settimane, ha già evidenziato alcune criticità.

La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio. Il presidente Vinci: "Estrema differenziazione tra Asl che rischia di penalizzare i cittadini" Il servizio dello psicologo di base in Puglia sta muovendo i primi passi, ma l'avvio della sperimentazione nelle ultime settimane ha già messo in luce alcune criticità. Modalità di accesso che variano da una Asl all'altra, così come durata dei colloqui e numero di sedute previste: una situazione disomogenea e "frammentata" che, a fronte di un grande interesse mostrato dall'utenza, "rischia di compromettere l’efficacia del servizio e di generare diseguaglianze tra territori". 🔗 Leggi su Baritoday.it

Vecchie e nuove povertà in crescita. Mensa della Caritas insufficiente: "Troppe richieste, servono spazi"La mensa degli ultimi, la prima a sorgere a Cesena per le persone affamate, sta stretta e in queste condizioni non può realizzare il suo segno:...

Zes, record di richieste: ma ora servono più fondiVoglia di Zes unica, lo strumento che da due anni, insieme al Pnrr, ha permesso al Sud di crescere più della media nazionale.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Intervista ad Alfonso D'Auria (Psicologo di Base); Dall'ansia ai problemi in famiglia: 73 pazienti presi già in carico. Come funziona lo psicologo di base gratuito a Foggia; Il CNOP ti informa | 17/02/2026; Psicologo di base alla Asl: Non è più un lusso ma un diritto di tutti.

Istituzione psicologo di base. In Affari Sociali la proposta di legge Lupi (Nm) per porre l’assistenza psicologica a carico del SsnSi prevede l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base incaricato di effettuare la diagnosi e di provvedere ... quotidianosanita.it

psicologo di base inPsicologi di base, 73 pazienti presi in carico in Capitanata: quali sono le principali problematiche rilevateIl bilancio del primo mese di attività degli Psicologi di base è stato tracciato nel corso dell’incontro che si è svolto oggi nella sede di via Michele Protano, alla presenza del Commissario Straordin ... foggiatoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.