Prosegue a Recco Chimica e cucina | a cena con Gaetano Donizetti
A Recco prosegue la rassegna “Chimica e Cucina” con l’evento serale dedicato a Gaetano Donizetti. Organizzato dal Prof. Riccardo Carlini, questa iniziativa unisce scienza, gastronomia e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto. La stagione sta ormai entrando nella sua fase conclusiva, mantenendo il suo impegno nel coniugare cultura e scienza in un contesto informale e stimolante.
La stagione di "Chimica e Cucina" arriva al giro di boa. Il Prof. Riccardo Carlini, chimico, docente e divulgatore scientifico è l'ideatore e il relatore di tutti questi incontri dedicati alla cucina, alla scienza e. alla musica. In questa occasione terrà una conferenza parlando del compositore.
