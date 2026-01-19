Prosegue a Recco Chimica e cucina | a cena con Gaetano Donizetti

A Recco prosegue la rassegna “Chimica e Cucina” con l’evento serale dedicato a Gaetano Donizetti. Organizzato dal Prof. Riccardo Carlini, questa iniziativa unisce scienza, gastronomia e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto. La stagione sta ormai entrando nella sua fase conclusiva, mantenendo il suo impegno nel coniugare cultura e scienza in un contesto informale e stimolante.

