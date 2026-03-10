Proprietario condannato | pozzo nascosto uccise un uomo

Un uomo di 77 anni di nazionalità albanese è morto dopo essere caduto in un pozzo abbandonato mentre cercava di raccogliere more nel territorio di Tuoro sul Trasimeno. L’incidente è avvenuto mentre tentava di rubare i frutti, senza coinvolgimento di altre persone. La proprietà del terreno era sotto un procedimento legale, e il proprietario è stato condannato per aver nascosto il pozzo.

Un uomo di 77 anni, cittadino albanese, ha perso la vita cadendo in un pozzo abbandonato mentre cercava di rubare delle more nel territorio di Tuoro sul Trasimeno. Otto anni dopo l’incidente del 2017, la Corte d’Appello di Perugia ha emesso una condanna di sei mesi di reclusione per omicidio colposo contro il comproprietario del fondo agricolo dove si è consumata la tragedia. I giudici hanno stabilito che la responsabilità ricade sul proprietario per non aver messo in sicurezza una struttura pericolosa, priva di coperture e nascosta dalla vegetazione. La sentenza ribalta le argomentazioni della difesa che tentavano di attribuire la colpa alla vittima per essersi introdotta abusivamente nella proprietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Proprietario condannato: pozzo nascosto uccise un uomo Articoli correlati Ruba more in un terreno privato e cade in un pozzo nascosto: proprietario condannato per la morte del ladroLa tragedia nel giardino abbandonato di Tuoro sul Trasimeno Una passeggiata, un roveto pieno di more e un terreno apparentemente abbandonato. Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terrenoIl giudice: "Il contributo causale della vittima, che si introdusse nel terreno per raccogliere more abusivamente, non scrimina le macroscopiche... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Proprietario condannato Temi più discussi: Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terreno; Entra per rubare le more e muore annegato nel pozzo nascosto: condannato il proprietario del terreno; Muore in un pozzo mentre ruba more: proprietario del terreno condannato - POP; Dall’Umbria cocaina in mezza Italia: arrestato il boss della droga della banda di Foligno. Ladro cade nel pozzo e muore, condannato il proprietarioLa Tuoro sul Trasimeno torna alla cronaca per un caso di omicidio colposo avvenuto otto anni fa. Un uomo di origini albanesi, di 77 anni, perse la vita cadendo in un pozzo artesiano non custodito pres ... ilfattovesuviano.it Ladro cade nel pozzo «non custodito» e muore: proprietario del terreno condannato a sei mesiA fine luglio di otto anni fa, un albanese di 77 anni morì cadendo in un pozzo artesiano non custodito in un terreno a Tuoro sul Trasimeno. L'uomo era entrato nell'appezzamento ... ilmessaggero.it A 77 anni è entrato in un terreno per rubare le more ma è caduto in un pozzo ed è morto. I fatti risalgono al 2017 a Tuoro sul Trasimeno, provincia di Perugia. A distanza di otto anni il proprietario è stato condannato in Appello a sei mesi di reclusione per omici - facebook.com facebook Violenze sessuali sul proprietario di casa, condannato 59enne x.com