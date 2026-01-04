La sfida tra Leicester e West Bromwich, valida per la ventiseiesima giornata di Championship, si svolge lunedì alle 21:00. In questa partita, entrambi gli allenatori si trovano sotto pressione, cercando punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, vengono fornite le informazioni su diretta televisiva, statistiche, formazioni probabili e un'analisi del pronostico.

Leicester-West Bromwich è una partita della ventiseiesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite per il Leicester, che rischia di allontanarsi definitivamente dalla zona playoff. Nel frattempo la pressione diventa sempre più forte per il tecnico delle Foxes, Marti Cifuentes: secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra, la proprietà potrebbe optare per un cambio nel caso in cui Ricardo Pereira e compagni dovessero far registrare un altro passo falso nel posticipo della ventiseiesima giornata con il West Bromwich. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Leicester-West Bromwich: due allenatori sulla graticola

Leggi anche: Leicester-West Bromwich (lunedì 05 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticola

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pronostico Leicester City West Bromwich Albion championship del 05-01-26; Leicester City FC - West Bromwich Albion FC Pronostico e confronto quote 05.01.2026; Pronostico Leicester-WBA 5 Gennaio 2026: 26ª Giornata di Championship; Pronostici Championship 2025-2026: analisi e marcatori Giornata 26 by #Ajax1.

#SheffieldUnitedLeicesterCity Analisi della sfida Sheffield United-Leicester, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 18:30. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici per una visione completa dell'incontro. x.com

Benfica Napoli: tifosi azzurri dalla Spagna danno il loro pronostico e i marcatori del match di Champions di stasera Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #B - facebook.com facebook