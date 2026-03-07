Pronostico Fulham-Southampton | la differenza di categoria è determinante

Il match tra Fulham e Southampton si disputa negli ottavi di finale di FA Cup. Il Southampton cerca di risalire in Premier League attraverso i playoff, mentre il Fulham non perde contro il Southampton da quattro incontri. Le formazioni stanno preparando le rispettive strategie per questa partita e le probabili formazioni sono in fase di definizione. La sfida sarà trasmessa in diretta.

Il Southampton, squadra che cercherà di risalire in Premier tramite i playoff, non vince contro il Fulham da quattro turni. Lo scorso anno una vittoria e un pareggio. E adesso che c’è anche una categoria di differenza, e i bianconeri di casa stanno decisamente bene (tre vittorie nelle ultime quattro uscite) non sappiamo proprio come i padroni di casa non possano sfruttare l’occasione e superare questo turno in Fa Cup. Nonostante ci siano moltissime squadre importanti ancora in corsa dentro la manifestazione, non è cosa inusuale che in finale in questa coppa ci vadano delle squadre che di solito hanno poche possibilità di vincere dei trofei.... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Southampton: la differenza di categoria è determinante Leggi anche: Pronostico Strasburgo-Reims: si vede la differenza di categoria Fulham-Southampton (FA Cup, 08-03-2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronosticiIl Southampton si presenta a questo appuntamento contro il Fulham forte di una striscia di imbattibilità che perdura da nove partite, otto di... Contenuti e approfondimenti su Pronostico Fulham Southampton la.... Discussioni sull' argomento Fulham vs Southampton Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | FA Cup 08-03-2026; Fulham FC - Southampton FC Pronostico e confronto quote 08.03.2026; Pronostico Newcastle United - Manchester City - FA Cup; Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un go... Fulham-Southampton (FA Cup, 08-03-2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/21V0EFP #scommesse #pronostici x.com