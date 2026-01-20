Pronostico e quote Reilly Opelka – Alejandro Davidovich Fokina Australian Open 21-01-2026

Il match tra Reilly Opelka e Alejandro Davidovich Fokina, in programma il 21 gennaio 2026 sulla Kia Arena, rappresenta un'importante sfida per l'accesso al terzo turno degli Australian Open. La partita inizierà intorno alle 01:30 e vedrà due talentuosi tennisti confrontarsi in un confronto che potrà offrire spunti interessanti per gli appassionati di tennis. Di seguito, le previsioni e le quote aggiornate.

Reilly Opelka e Alejandro Davidovich Fokina si giocheranno l'accesso al terzo turno degli Australian Open a partire dalle 01:30 circa sulla Kia Arena. L'altissimo tennista statunitense ha vinto agevolmente contro il giovane Nicolai Budkov Kjær e lo stesso ha fatto lo spagnolo contro Misolic, ma nel suo caso c'erano molti meno dubbi.

