Alle 22:30 circa, sul campo centrale di Indian Wells, si affronteranno Denis Shapovalov e Jannik Sinner in un match di tennis. La partita è prevista intorno a quell'orario e rappresenta un appuntamento importante nel torneo. I due giocatori si preparano a scendere in campo per questa sfida, che attirerà l'attenzione degli appassionati di tennis.

Denis Shapovalov e Jannik Sinner scenderanno in campo sul centrale presumibilmente intorno alle 22:3023:00 italiane. Il numero 2 del mondo ha dato il meglio di sé nel secondo turno contro Dalibor Svrcina. È andato a rete molto di più e ha eseguito le sue volée in modo brillante lasciando al qualificato ceco solo due game.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Denis Shapovalov – Jannik Sinner, Indian Wells 08-03-2026

Pronostico e quote Rinky Hijikata – Luciano Darderi, Indian Wells 08-03-2026Rinky Hijikata e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul campo numero 5 quando in Italia sarà notte.

Pronostico e quote Ugo Humbert – Alex Michelsen, Indian Wells 08-03-2026Ugo Humbert e Alex Michelsen chiuderanno il programma sul campo numero 4 nella notte italiana tra sabato e domenica.

Aggiornamenti e notizie su Denis Shapovalov.

Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 8/3/2026: quote Atp Indian Wells; Sinner Svrcina, Indian Wells, 2° turno: il pronostico e dove vederla 07/03- WordPress su Azure.; Pronostico Shapovalov-Sinner 8 Marzo: Terzo Turno ATP Indian Wells 2026; Sinner-Shapovalov Jannik a Indian Wells in campo per il bis | il pronostico.

Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells: dove vedere la partita di terzo turno in TV e streamingJannik Sinner contro Denis Shapovalov per un posto agli ottavi del torneo di Indian Wells. La sfida si giocherà oggi domenica 8 marzo non prima delle ore 23:30. Diretta TV su Sky. Leggi tutte le notiz ... fanpage.it

Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tvJannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov - in diretta tv e streaming - oggi domenica 8 marzo nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner è reduce ... adnkronos.com

Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov nel terzo match sul Centrale. Aprono la giornata Aryna Sabalenka ed Alexander Zverev - facebook.com facebook

Jannik Sinner sfiderà Denis Shapovalov sul Centrale di Indian Wells Domenica 8 Marzo nel terzo match di giornata alle 22:30/23 italiane circa, dopo l'incontro tra Ben Shelton e Learner Tien che non inizierà prima delle 21 (questa notte cambia l'orario neg x.com