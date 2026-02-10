Pronostico Venezia-Modena | la nona sinfonia

Questa sera si gioca Venezia contro Modena, una sfida valida per la 24ª giornata di Serie B. Il Venezia ha dimostrato di avere le carte in regola per uscire dalla crisi e oggi punta a ottenere i tre punti davanti al suo pubblico. Entrambe le squadre sono determinate a fare risultato, ma i padroni di casa sembrano favoriti, anche se il Modena non molla facilmente. La partita si può seguire in diretta tv e streaming.

Venezia-Modena è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Si sapeva che il Venezia sarebbe venuto fuori, prima o poi. Non solo per quella che è la rosa dei lagunari, importante per la categoria, ma anche per avere in panchina un tecnico che viene chiamato da quelle squadre che vogliono vincere il campionato. Stroppa ci è riuscito già un paio di volte, e anche stavolta con la sua squadra è in testa alla classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo una serie di otto vittorie di fila – un bilancio davvero incredibile per il campionato cadetto – il Venezia in questo turno in mezzo alla settimana ha tutta la voglia e l’intenzione di non sbagliare, di mantenere la testa della classifica almeno fino al prossimo weekend. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa sera il Venezia di Stroppa cerca di conquistare la nona vittoria di fila contro il Modena di Sottil.

