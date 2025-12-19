Pronostico Lipsia-Bayer Leverkusen | questa è una certezza assoluta
L’appuntamento tra Lipsia e Bayer Leverkusen, valido per la quindicesima giornata di Bundesliga, promette grande spettacolo. Sfida cruciale in programma sabato alle 18:30, con tante emozioni in palio. Ecco tutto quello che c’è da sapere: diretta tv, probabili formazioni e il nostro pronostico per un match che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre.
Lipsia-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ventinove punti il Lipsia e secondo posto in classifica; ventisei il Bayer Leverkusen e quarto posto in classifica. In mezzo c’è il Borussia Dortmund mentre il Bayern Monaco ha già fatto il vuoto. La Bundesliga è cosa, sempre, dei bavaresi. Qui invece ci si gioca la piazza d’onore e anche i posti nella prossima Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Hanno iniziato benissimo i padroni di casa che, quest’anno, non hanno nessuna coppa da disputare in mezzo alla settimana e quindi hanno la possibilità di preparare al meglio le partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
