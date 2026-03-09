Atalanta-Bayern Palladino cerca un' altra impresa agli ottavi | il pronostico

Nella sfida di UEFA Champions League, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco agli ottavi di finale. La partita di andata si gioca a Bergamo, dove la squadra di casa ha già ottenuto una vittoria contro il Borussia Dortmund. La sfida tra nerazzurri e bavaresi rappresenta un passo importante nel percorso della squadra italiana in questa competizione.

Partita di andata a Bergamo, dove i nerazzurri hanno già battuto e travolto il Borussia Dortmund guadagnandosi una sfida storica contro i campioni di Germania Scattano gli ottavi di finale della Champions League e nella gara di andata a Bergamo c'è il grande scontro dell'Atalanta con il Bayern, campione di Germania e in testa anche all'attuale Bundesliga con 11 punti di vantaggio. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Bayern in programma martedì 10 marzo alle ore 21. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Per l'Atalanta arriva un appuntamento che vale la storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

