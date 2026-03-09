Atalanta credici! È pronto il piano anti Bayern di Palladino

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco con un piano studiato da Palladino, che ha studiato attentamente le caratteristiche dei suoi giocatori. Samardzic, Hien e De Roon sono tra i protagonisti principali, ognuno con ruoli specifici nel dispositivo tattico. La squadra si allena con concentrazione in vista della partita, mantenendo alta la determinazione per mettere in difficoltà gli avversari.

La leggerezza con cui l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco domani sera sarà un punto a favore di Raffaele Palladino. I bergamaschi si sono meritati questo regalone. La società lavora da anni per donare al popolo nerazzurro serate del genere. Ecco perché la leggerezza può aiutare a costruire una sfida sbilanciata. Leggerezza, non superficialità. Quella mai, specie quando l’Atalanta si è confrontata con le grandi sfide di Champions in casa. Come vedete qui a fianco, Bergamo è diventata spesse volte una cassaforte di emozioni e di soddisfazioni bergamasche. Domani sera Palladino dovrà miscelare al massimo le questioni emotive e tattiche per costruire un’altra serata da ricordare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I tagli di Samardzic, la forza di Hien, la saggezza di De Roon: la Dea prepara con fiducia la doppia sfida agli ottavi

