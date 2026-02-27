Champions League ufficializzate le date e gli orari degli ottavi Atalanta Bayern Monaco | l’andata il 10 marzo ritorno il 18 in Germania

Sono state rese note le date e gli orari degli ottavi di finale di Champions League dopo il sorteggio degli incontri. La sfida tra Atalanta e Bayern Monaco si giocherà in Italia il 10 marzo, mentre il ritorno si svolgerà in Germania il 18 marzo. Le partite sono state programmate in modo da rispettare un calendario preciso, con orari stabiliti per entrambe le gare.

Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa Udinese Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania. Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del... Leggi anche: Champions League, sorteggi per gli ottavi: l'Atalanta con il Bayern Monaco Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt, le formazioni: Chivu lancia Frattesi, Thuram-Pio in attacco; Bayer Leverkusen-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Schick guida l\'attacco rossonero; Juventus-Galatasaray oggi in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni. Calendario Champions League: quando si giocherà Atalanta-Bayern e gli altri ottavi di finale, data e orarioTutti gli appuntamenti delle prossime partite: quando la Dea sfiderà i tedeschi e il possibile cammino europeo ... corrieredellosport.it Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco ... corriere.it Poche cose sono certe nella vita: la morte e Real Madrid-Manchester City in Champions League I Blancos e i Citizens si affronteranno anche agli ottavi di finale di questa edizione, incontrandosi per la settima volta nella fase a eliminazione diretta negli ultim - facebook.com facebook #ChampionsLeague, il tabellone dagli ottavi fino alla finale x.com