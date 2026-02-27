Champions League ufficializzate le date e gli orari degli ottavi Atalanta Bayern Monaco | l’andata il 10 marzo ritorno il 18 in Germania

Sono state rese note le date e gli orari degli ottavi di finale di Champions League dopo il sorteggio degli incontri. La sfida tra Atalanta e Bayern Monaco si giocherà in Italia il 10 marzo, mentre il ritorno si svolgerà in Germania il 18 marzo. Le partite sono state programmate in modo da rispettare un calendario preciso, con orari stabiliti per entrambe le gare.

© Calcionews24.com - Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania.

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

