Pagelle pietrasanta Mancini e Ceciarini subentrano bene

Giovanni Mancini e Riccardo Ceciarini sono entrati in campo e hanno dato una svolta alla partita di Pietrasanta, dimostrando di saperci fare. La loro presenza ha portato una certa solidità alla difesa, con interventi efficaci e una buona concentrazione. Nel frattempo, Gega resta senza colpe sui gol subiti, anche se non è stato chiamato a fare grandi parate. Fioretti, invece, si fa notare per il suo atteggiamento combattivo e la capacità di gestire bene il pallone, nonostante sia un giovane del 2006.

Gega 6 Non ha colpe sui gol e di parate non deve farne. Fioretti 6 Si batte bene e mostra mestiere nonostante sia un 2006, prendendosi anche responsabilità. Da Prato 5 Un sabato da dimenticare con tanti errori, compresa la marcatura sul 2-0. (dal 72’ G. Ceciarini 7 Grande impatto con un gran gol, da centravanti vero). Bartoli 5,5 Ha colpe di poca reattività sul primo gol. Poi alterna buone chiusure a qualche sbaglio. Laucci 6 Nell’assalto finale porta su tanti palloni coi suoi muscoli e sfiora il 2-2. Aquilante 5,5 Schierato in un ruolo non suo, laterale, fa fatica. (dal 63’ Mancini 7 Ottimo ingresso sfiorando il gol e regalando un assist) Isola 5,5 Perde vari duelli lì nel mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle pietrasanta. Mancini e Ceciarini subentrano bene Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono iniziare bene il 2026 La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore. Pagelle Panathinaikos-Roma: Zió?kowski trascina, rosso a Mancini pesa La Roma ottiene un pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene, nell’ultima giornata di Europa League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. PAGELLE E TABELLINO PANATHINAIKOS-ROMA 1-1: Mancini pasticcia, Ziolkowski salva tuttoIl Pana gioca una partita seria, sicuramente facilitato dall’aver giocato 80 minuti in superiorità numerica. Però l’atteggiamento, la voglia sono state quelle giuste pur non avendo niente da chiedere ... calciomercato.it Panathinaikos-Roma 1-1, le pagelle: Ziolkowski fa un gol alla Pruzzo. Mancini e Ghilardi, così noGollini 6 - Incolpevole sul gol di Taborda, nel primo tempo viene graziato dalla traversa sul tentativo di Katris, ma è attento nel finale quando il Panathinaikos prova il tutto per tutto. Prima ... tuttomercatoweb.com Timori per 15-20 minuti di pioggia. Ecco le nostre pagelle: Africa, Beca e Brancagliana favorite facebook