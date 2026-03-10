Profanato un altro cimitero | razziate decine e decine di tombe

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8, un gruppo di ladri ha preso di mira il cimitero comunale di San Giovanni Valdarno, razziando decine di tombe e trafugando materiali di valore. L’episodio si è verificato all’interno del camposanto e ha causato danni alle lapidi, lasciando dietro di sé un segno di violenza e incuria. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'episodio a San Giovanni Valdarno, nel camposanto comunale. Sempre in zona, nel novembre scorso, venne colpito quello di Montecarlo: via grondaie per un danno da 15mila euro Un altro colpo di rame al cimitero. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 a San Giovanni Valdarno, all'interno del camposanto comunale. Sono stati trafugati oggetti metallici che decoravano le tombe, come fioriere e vasi. Decine e decine i loculi colpiti. Il Comune ha sporto denuncia contro ignoti. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. “Come amministrazione comunale - dice la sindaca Valentina Vadi - condanniamo con fermezza per i furti che si sono verificati al cimitero cittadino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Tombe devastate e statue rubate: profanato il cimitero di CaprioloCapriolo (Brescia), 11 gennaio 2026 – Inquietante episodio al cimitero di Capriolo. Saccheggiava le tombe a Capaccio Paestum: arrestato, recuperati decine di oggetti rubatiFurti ripetuti all’interno del cimitero comunale e accuse pesanti legate al rispetto dei defunti. Aggiornamenti e notizie su Profanato un altro cimitero razziate... Argomenti discussi: Un’altra razzia di fiori al cimitero, non c’è pace neppure per i defunti. Casazza, i ladri arrivano pure al cimitero. Il sindaco: Hanno rubato un’ottantina di borchie in ottone, ma non hanno profanato le tombeNon sono solamente le case a essere prese di mira dai ladri, ma la stessa sorte tocca anche al luogo in cui sono sepolti i defunti; e questo non fa che ... araberara.it Profanato il cimitero di Montecarlo. Maxi furto di rame e danni ingentiNon accenna a fermarsi la lunga scia di furti che, ormai da tempo, sta interessando numerosi comuni del . Furti in abitazione, ma non solo. Nelle ultime ore la Misericordia di San Giovanni ha ... lanazione.it