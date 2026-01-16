Saccheggiava le tombe a Capaccio Paestum | arrestato recuperati decine di oggetti rubati

I carabinieri di Capaccio Paestum e Perdifumo hanno arrestato Antonio Simonetti, accusato di aver commesso ripetuti furti e danni all’interno del cimitero comunale di Capaccio Paestum. L’operazione, richiesta dalla Procura di Salerno, ha portato al recupero di numerosi oggetti rubati. L’indagine si inserisce in un contesto di attenzione alle norme di rispetto e tutela dei luoghi di sepoltura.

Furti ripetuti all'interno del cimitero comunale e accuse pesanti legate al rispetto dei defunti. I carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum, insieme ai militari della Stazione di Perdifumo, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, hanno arrestato Antonio Simonetti, ritenuto responsabile di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l'uomo si sarebbe introdotto più volte nel cimitero di Capaccio Paestum tra ottobre e novembre 2025, sottraendo oggetti ornamentali e funerari dalle cappelle e dalle tombe.

