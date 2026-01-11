Tombe devastate e statue rubate | profanato il cimitero di Capriolo

Questa mattina, il cimitero di Capriolo è stato teatro di atti vandalici che hanno danneggiato numerose tombe e portato via alcune statue. Il custode e i visitatori presenti hanno constatato la devastazione delle lastre in marmo e il furto di elementi sacri, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per individuare i responsabili e garantire la sicurezza del sito.

Capriolo (Brescia), 11 gennaio 2026 – Inquietante episodio al cimitero di Capriolo. Questa mattina il custode e i primi visitatori si sono trovati di fronte a una serie di atti vandalici ai danni delle tombe, a cui sono state rotte le lastre in marmo. Non solo. Sono anche stati asportati monumenti come quello dedicato ai donatori di sangue all'Avis e una quindicina di statue che decoravano lapidi e sepolcri. Per entrare i malviventi hanno superato il cancello che dà su piazzale Prandelli e dall'altra parte hanno sfondato quello che si affaccia su via Magri, probabilmente con un furgone che ha fatto da ariete.

