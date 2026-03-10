processo dedalo petrolmafie pene ridimensionate e assoluzioni i nomi

Nel procedimento denominato “Dedalo-Petrolmafie”, la DDA di Catanzaro ha emesso sentenze con pene più leggere rispetto alle richieste iniziali, e alcune persone sono state assolte. Il processo riguarda un'indagine sulla gestione di attività illecite legate al settore petrolifero. Le decisioni sono state rese pubbliche di recente, chiudendo così un capitolo importante per le persone coinvolte.

Pene ridimensionate e assoluzioni nel processo ispirato dall' operazione "Dedalo-Petrolmafie", a firma della DDA di Catanzaro. Risvolti importanti in seguito alla sentenza della Corte d'Appello, nel processo che vedeva imputato, tra gli altri, l'ex presidente della Provincia di Vibo Valentia ed ex sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, che è stato assolto. Le accuse mosse agli imputati Si va dall'associazione mafiosa all'estorsione, al riciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, intestazione fittizia di beni, oltre all'evasione delle imposte e delle accise.

